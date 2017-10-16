Фото: choiz.me
Прививки от гриппа в Алтайском крае поставили уже более 911 тысяч человек, сообщили в пресс-службе регионального правительства со ссылкой на данные Роспотребнадзора.
Вакцинация стартовала 22 августа. На данный момент прививки поставили 710,8 тысячи взрослых и 201 тысяча детей.
"На вакцинацию израсходовали 86% поступивших доз. Всего осенью в регионе планируют привить более миллиона человек. Это будет 43,5% населения края", — добавляют краевые власти.
Также отмечается, что за последнюю неделю в регионе зарегистрировали 16,3 тысячи случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией. Случаев заболевания гриппом нет.
Комментарии
половина жителей края!?
"На вакцинацию израсходовали 86% поступивших доз", поступивших? ??? похоже на отчет о несуществующей вакцинации
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половина жителей края!?
"На вакцинацию израсходовали 86% поступивших доз", поступивших? ??? похоже на отчет о несуществующей вакцинации
Ясен пень липа. Другого не умеют.