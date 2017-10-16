Фото: roboturka.com

Алтайский край занял 37-е место в рейтинге информатизации регионов, который составило Минкомсвязи РФ.

Как следует из данных на сайте d-russia.ru, наш регион стал пятым по этому показателю среди регионов Сибирского федерального округа, пропустив вперед Новосибирскую, Томскую, Иркутскую области, а также Республику Алтай. При этом наш край заметно обогнал Кемеровскую и Омскую области. В аналогичном рейтинге, составленном в 2016 году, Алтайский край занимал 68-е место. Получается, что за год наш регион улучшил показатели ровно в два раза, что можно считать отличным результатом.

При расчете места учитывается уровень развития специальных информсистем: ГИС "Контингент", ИС Управления транспортом, ЕГАИС, ГИС ГМП, Система-112 и ГИС "Энергоэффективность". Среди приоритетных подындексов-2017: ИКТ-инфраструктура, электронное правительство, ИКТ в сфере образования, ИКТ в сфере здравоохранения, ИКТ в сфере транспорта.

Три первые позиции в рейтинге в 2017 году занимают Москва, Тюменская область и Ханты-Мансийский автономный округ.

В первую десятку вошли также Республика Татарстан, Тульская область, Новосибирская область, Республика Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Томская область и Челябинская область. На последних позициях – Еврейская АО, Чеченская Республика, Республика Крым.

Особо были отмечены регионы, которые смогли значительно улучшить позиции в рейтинге за счет реализации одной из двух стратегий: развитие проектов с наибольшим весом и равномерное развитие проектов по всем направлениям. Речь идет о Республике Башкортостан, Мордовии, Татарстане, Курской и Томской областях.

В качестве примеров реализованных проектов приведены развитие ИКТ-инфраструктуры, перевод госуслуг в электронную форму, внедрение информационных систем дистанционного образования, внедрение ИКТ в учебный процесс (электронный дневник), запись на прием к врачу, электронная карта, телемедицина, внедрение электронных средств оплаты проезда, онлайн-мониторинг движения.