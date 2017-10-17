Покупка жилья для многих семей очень волнительное событие. Наконец сделка состоялась, и вы получили свидетельство в Росреестре, но омрачить радостное событие могут долги за коммунальные услуги, которые достались вам от предыдущих владельцев. К сожалению, не все продавцы добросовестны, и даже проведение сделки с риелтором не является 100%-ной гарантией отсутствия проблем с новым жильем. Как не купить квартиру с долгами за электроэнергию, смотрите в инфографике.

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