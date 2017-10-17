Новый байк-парк открыли в Манжероке 13 октября. Любители маунтинбайка из Кемерово, Горно-Алтайска, Белокурихи, Барнаула, Краснодара и Сочи состязались на новой трассе. В день соревнований даунхилл припорошило снегом, что удивило гостей с юга России.

Организаторы из-за погодных условий приняли решение провести гонку на легкой, синей трассе.

Смотрим, какой трассу увидели спортсмены ранее.

Лучший уикэнд на этой неделе #манжерокбайкпарк #манжерок #mtb #dh Публикация от Melekhin Ilya (@ritg.factorial) Окт 14 2017 в 5:51 PDT

Ни погода ни понос не отменят мотокросс! Сегодня на трассе жижко и чфырчко #манжерокбайкпарк Публикация от Vladimir (@chekapai) Окт 7 2017 в 1:13 PDT

#даунхилл #манжерокбайкпарк Публикация от СПОРТСЕРВИС НОВОСИБИРСК (@sportservicensk) Сен 8 2017 в 1:06 PDT