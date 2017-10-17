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Велополеты: как маунтинбайкеры отдыхают в Манжероке

, ИА "Амител"
Показываем, как выглядит новый байк-парк в Манжероке

Фото: Instagram @shura_mel

Новый байк-парк открыли в Манжероке 13 октября. Любители маунтинбайка из Кемерово, Горно-Алтайска, Белокурихи, Барнаула, Краснодара и Сочи состязались на новой трассе. В день соревнований даунхилл припорошило снегом, что удивило гостей с юга России.

Организаторы из-за погодных условий приняли решение провести гонку на легкой, синей трассе.

Смотрим, какой трассу увидели спортсмены ранее.

 

Лучший уикэнд на этой неделе #манжерокбайкпарк #манжерок #mtb #dh

Публикация от Melekhin Ilya (@ritg.factorial)

 

 

 

Вчера был настоящий #powderday только на байках. Взорвали целину в гонке "мегалавина" на скорости выше 60км/ч. Потом был очень интеллектуальный ледяной каменный участок, где наблюдал эпичные черезрульки ну и по традиции чфырчко по обод до финиша. Квалификация накануне в бане прошла успешно, только возникли разногласия у судейской коллегии, по результату Макса Хайруллина. Т.к. дистанцию закрыл с посторонней помощью, но очки заработал за лучший трюк. По интересности и сложности в моём личном хитпараде мегалавин Манжерок занимает 3е место. 1. Домбай 2006 2. Эльбрус 2009 3. Манжерок 2017 4. Горки 2016май, 2017май 5. Эльбрус 2010 6. Чегет 2007 7. Горки 2017 8. Эльбрус 2008 #манжерокбайкпарк

Публикация от Vladimir (@chekapai)

 

 

Всем уже надоели мои сториз с Манжерка😏 но у меня не возникает вопросов что делать на выходных😋 когда с велами бесплатные подъемы, да ещё и проживание бесплатное (это бонус за старание на соревнованиях). ВК Манжерок делают все для развития вело темы на Алтае — это нельзя упускать🤓 На прошлых выходных прошли самые зрелищные соревнования которые я видела🤘 первый раз наблюдала спуск "Мегалавина" и прыжки в аэромат 👏 Впервые наблюдала за целой командой классных организаторов, а не как обычно 2/3 человека. Порадовала страховка прям на месте и подарки каждому участнику 🤗 И кстати все прошлые выходные подъёмник был бесплатный абсолютно для всех😳 вы бы знали это если бы были подписаны на @mangerok04 Листай ⬅️, посмотри на мои первые попытки прыгать😊 #tree #travel #mountain #russia #loverussia #россия #travel #traveling #lovemountains #traveler #russiannature #travelingram #алтай #Барнаул #манжерокканатка #mtb #dh #downhill #bike #norco #манжерокбайкпарк

Публикация от ✴Шура Мелехина✴ (@shura_mel)

 

 

Хэхээй, друзья!🤘🏻😎 . На Алтай пришла хорошая погода, а это значит всем кто любит катать быстрее к нам, накатывать трассы, почти завершены работы на черной и красной трассах! А по синей уже давно гоняют экстремалы! . Ииии еще одна приятная новость: до конца этого сезона, байк-пассы бесплатные! Катайтесь на здоровье!😉 . А кто не знает о чем сказано выше, приезжайте отдохнуть, прокатиться на канатно-кресельной дороге и посмотреть, как отпетые райдеры гоняют по лесным тропинкам прямо у вас под ногами🚵‍♀️ . Бронируем места по телефону: 8 913 992-88-88 Узнаем подробности по байк-пассам и работе канатки Ловим кайф, адреналин и восхищаемся умиротворением и красотой окрестностей . #mangerok #altay #bikepark #dawnhill #nature #rollalday #манжерок #алтай #байкпарк #канатка #кресельныйподъемник #красотаприроды #курорт #манжерокбайкпарк

Публикация от Всесезонный курорт Манжерок (@mangerok04)

 

 

#даунхилл #манжерокбайкпарк

Публикация от СПОРТСЕРВИС НОВОСИБИРСК (@sportservicensk)

 

 

 


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