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Вопрос о том, когда громкое дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова перейдет в Верховный суд России, остается открытым.

Как сообщили порталу Amic.ru 16 октября в краевом суде, пока адвокаты экс-чиновника не направили жалобы на вынесенный в отношении Денисова вердикт.

"Пока кассационная жалоба в суд кассационной инстанции не поступала, то есть в президиум краевого суда", — сообщила нашему корреспонденту помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.

Впрочем, в данном случае следует уточнить, что по уголовным делам срока подачи жалобы в кассационную инстанцию нет.

Напомним, что 26 сентября текущего года вердикт, вынесенный в отношении Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой, был оставлен краевым судом в силе. Суд же первой инстанции, как неоднократно сообщал Amic.ru, приговорил экс-замгубернатора к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а его жену – к пяти годам и одному месяцу условного срока.

Бывший чиновник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, а его жена — в посредничестве при получении преступных средств.

Адвокаты Денисовых заявили о своем несогласии с приговорами и намеревались обжаловать их в Верховном суде.