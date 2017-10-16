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Вопрос о том, когда громкое дело бывшего заместителя губернатора Алтайского края Юрия Денисова перейдет в Верховный суд России, остается открытым.
Как сообщили порталу Amic.ru 16 октября в краевом суде, пока адвокаты экс-чиновника не направили жалобы на вынесенный в отношении Денисова вердикт.
"Пока кассационная жалоба в суд кассационной инстанции не поступала, то есть в президиум краевого суда", — сообщила нашему корреспонденту помощник председателя Алтайского краевого суда Оксана Головина.
Впрочем, в данном случае следует уточнить, что по уголовным делам срока подачи жалобы в кассационную инстанцию нет.
Напомним, что 26 сентября текущего года вердикт, вынесенный в отношении Юрия Денисова и его супруги Татьяны Денисовой, был оставлен краевым судом в силе. Суд же первой инстанции, как неоднократно сообщал Amic.ru, приговорил экс-замгубернатора к восьми годам и одному месяцу лишения свободы в колонии строгого режима, а его жену – к пяти годам и одному месяцу условного срока.
Бывший чиновник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере, а его жена — в посредничестве при получении преступных средств.
Адвокаты Денисовых заявили о своем несогласии с приговорами и намеревались обжаловать их в Верховном суде.
Комментарии
А про белую бороду нет новостей?
Вытаскали падальщики - адвокатишки у бабушки наворованые дедушкой денюжки- вот и не торопются.
А он уже на зоне или где? Танюшка ему передачки-то хоть носит? Вот ведь подлая баба - сама мужика толкала на все эти взятки, все ей мало было, а теперь он сидит посмертно, а она отделалась легким испугом.
Правильно, кому нужный сбитые лётчики.....
Да еще подадут, подождите! Кассация тоже денег стоит, поэтому отказываться они не будут. А вот подготовиться на сей раз придется тщательно, потому что проигрывать им уже нельзя - и так позорно проиграли все, что могли. Следствие и суд свою работу сделали хорошо, по сей причине адвокатам будет сложно найти, к чему придраться, а визги в адрес свидетелей (дескать, у самих рыльце в пушку) в Верховном суде не проканают.