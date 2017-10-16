Фото: vk.com/barneos22
Машина аварийной службы загорелась в центре Барнаула днем в понедельник, 16 октября.
Об инциденте сообщили очевидцы в паблике Barnaul 22. "Проспект Красноармейский, загорелась машина аварийной службы, пытаются своими силами потушить", — отмечает автор заметки.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в экстренное ведомство в 14:22. В 14:29 пожар был потушен.
"На оперативное событие от МЧС России реагировали силы и средства в количестве 7 человек личного состава и 2 единиц техники", — добавляют в ведомстве. О пострадавших не сообщается.
Комментарии
Печку меньше топить надо, а то затопят ее за ними ехать не возможно.