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Подмосковные следователи начали проверку информации о том, что медики скорой помощи отказали актеру Дмитрию Марьянову в оперативной помощи.

"16 октября 2017 года в средствах массовой информации были распространены сведения о том, что вечером 15 октября 2017 года в городе Лобня Московской области медики отказались оперативно оказать медицинскую помощь 47-летнему актеру Дмитрию Марьянову, в результате чего последний скончался", - отмечают в управлении СКР по Московской области.

В данный момент правоохранители установили, что артист был доставлен в медицинское учреждение на личном автомобиле своих знакомых. По результатам доследственной проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Напомним, что Дмитрий Марьянов умер 15 октября в возрасте 47 лет. По предварительным данным, он скончался из-за оторвавшегося тромба.



