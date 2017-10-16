Фото: правительство Алтайского края

Спектакль "Нереальное шоу" с участием Дмитрия Марьянова, который должен был состояться в Барнауле 18 октября в музкомедии, отменен из-за смерти актера.

Как сообщили в агентстве "Лига-Арт", Марьянов должен был выступить в столице края вместе с Любовью Толкалиной. Организаторы решили не заменять актера и отменили спектакль.

"Дмитрия Марьянова никто не сможет заменить как в жизни, так и на сцене.

С прискорбием Вам сообщаем эту новость. Билеты можно вернуть в кассе театра музкомедии с завтрашнего дня и вплоть до запланированного дня мероприятия", — сказали в агентстве.

Аналогичные спектакли отменены в других регионах, в том числе в Томске.

При этом, как сообщают СМИ, некоторые барнаульцы несут цветы к афише спектакля с участием артиста.

Дмитрий Марьянов довольно часто приезжал с гастролями в Алтайский край. Летом 2016 года его можно было увидеть на красной ковровой дорожке Шукшинского кинофестиваля. За свою роль в картине "Норвег" актер получил диплом за лучшую мужскую роль второго плана. В Барнауле Марьянов проводил творческую встречу, представляя фильм. Кроме того, артист недавно приезжал в наш регион, чтобы сняться в главной роли в сериале "Нити Шамбалы". Ожидается, что в ближайшее время серия с ним в главной роли будет показана по одному из телеканалов.

Актера Дмитрия Марьянова не стало 15 октября. По версии врачей, у артиста оторвался тромб. Медики оказались бессильны.