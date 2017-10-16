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Водитель грузовика был госпитализирован после наезда на лошадей в Горном Алтае, сообщили в МВД по республике.

По данным полиции, инцидент произошел вечером 13 октября в Шебалинском районе на 564-м километре трассы Р-256 Чуйский тракт.

Известно, что 28-летний водитель автомобиля Isuzu Elf, двигаясь со стороны села Онгудай в направлении Шебалино, допустил наезд на лошадей, находившихся на проезжей части.

"В результате происшествия водитель с полученными травмами госпитализирован в районную больницу, где у него взят анализ крови на наличие алкоголя. По факту ДТП возбуждено административное расследование", — резюмируют в правоохранительном ведомстве.