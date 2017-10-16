Баттл Оксимирона и Dizaster

В Лос-Анджелесе прошел рэп-баттл между Оксимироном и американцем Dizaster (Бачир Ягами).

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Судей на турнире не было, поэтому пользователи соцсетей с легкостью взяли эту роль на себя, рассуждая о том, кто же все-таки одержал победу.

"Победило отсутствие здравого смысла, рэпа и рифмы", "Гнойный", "Советский Союз, конечно же, победил, а вы как думали?" - шутят в соцсетях и делают мемы на событие.

Когда Окси говорит "ШАТАП", он прямо вылитый Задорнов, который призывает замолчать и набрать воздуха в грудь перед панчлайном. — Юрий Хованский (@RussianStandup) 16 октября 2017 г.

вся жизнь это баттл Дизастер — Оксимирон а ты в ней ничего не понимающий Ресторатор — дерек ЛСЛ (@CaptainLoserLol) 16 октября 2017 г.

Настроение — ресторатор, который слушает английские слова . — Алёша Бродский (@murashko_alex) 16 октября 2017 г.

посмотрела я баттл,думала,что буду понимать только Мирона, но его игра слов заставляла меня выглядеть,как Ресторатор на протяжении баттла — dorichka (@bo_doshik) 16 октября 2017 г.

Штраф Telegram

Известный мессенджер оштрафовали на 800 тысяч рублей. Причина — отказ в сотрудничестве с ФСБ.

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"Прощай, Телеграм", "Почему с каждым годом все хуже и хуже?", "Опять?" - недоумевают пользователи соцсетей и прогнозируют, чего ждать дальше.

Смерть Дмитрия Марьянова

Известный российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался 15 октября. Причиной смерти актера называют оторвавшийся тромб.

"Как жаль!!! Я очень любила фильмы с этим актером. Талантище!", "Соболезную родным и близким", "Светлая память!", "Даже не верится!!! Хорошо играл в "Львиной доле", — не верят в произошедшее пользователи соцсетей, соболезнуют родным актера и вспоминают его лучшие роли.

Звезды эстрады и кино России также скорбят из-за смерти Марьянова и выражают слова поддержки родным в своих аккаунтах в соцсетях.