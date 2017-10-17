В пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края работает около 2000 предприятий, обеспечивая продовольствием не только население края, но и другие российские регионы. Алтайские продукты ассоциируются у потребителей с правильным питанием, здоровьем и экологичностью. Как региону удается развивать эту отрасль, находить инвесторов, налаживать сотрудничество с торговыми сетями и бороться с фальсификатом, в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.
Корр.: Пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края удается сохранить положительный тренд развития?
- У нас агропромышленный край, и все, что производится в поле, на ферме, направляется за пределы региона в виде готовой продукции. Сырье мы перерабатываем внутри нашей территории и стараемся предложить нашему покупателю готовые продукты: хлеб, полный ассортимент молочных и мясных продуктов.
С большим трудом, но тем не менее это удается. За последние 10 лет мы не уступили лидерство по производству муки — в Российской Федерации мы на первом месте. Мы лучшие по производству сыров и сырных продуктов. Идем практически на уровне прошедших лет по производству мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий.
В прошлом году индекс промышленного производства пищевых продуктов по сравнению с предыдущим годом составил 105,3%. По итогам 8 месяцев 2017 года индекс составил 106,6%.
Конечно, чувствуется небольшое напряжение на этом рынке, потому что покупательная способность не так активно растет, как нам хотелось бы. Но наши предприятия свои объемы не снижают и прилагают все усилия, чтобы чем-то удивить избалованного потребителя: постоянно меняют ассортимент, стабильно следят за качеством и безопасностью.
Корр.: Алтайский край — аграрный регион. У нас свое молоко, мясо, колбасы. Но почему такие высокие цены на нашу продукцию?
- Любая цена складывается из всех затрат, которые заложены в производство единицы продукции. Плюс цена сельхозпроизводителя, плюс цена переработчика, дальше идут торговые наценки. Мы анализируем эту динамику в сравнении с другими регионами, и я вам хочу сказать, что в Алтайском крае сейчас самая низкая цена потребительской корзины в Сибири и одна из самых низких в Российской Федерации.
Понятие дорого или дешево — оно относительное. Все соответствует затратам, которые мы несем. Мы сегодня не можем платить дешево за продукцию сельхозпроизводителя, который работает в резко континентальном климате и несет каждый год огромные риски. Переработчик тоже должен развивать свое производство, чтобы не потерять конкурентоспособность продукции.
На наш взгляд, торговые сети делают высокую наценку. Я думаю, что она могла бы быть чуть ниже на алтайские товары. Тогда бы все наши усилия с брендированием продукции, рекламой и нашим общекраевым товарным знаком "Алтайские продукты +100 к здоровью!", в развитие которого мы тоже вкладываем огромные усилия, увенчались успехом. И, наверное, покупатель стал бы более активно голосовать за алтайский продукт, если бы у него была более конкурентная цена.
Корр.: Но покупателю не ясно, почему наша продукция продается по такой же цене, что и новосибирская или кемеровская. Наша зачастую дешевле всего на 1-2 рубля, но ведь у нее нет серьезных затрат на логистику. И почему у нас на полках магазинов так много продукции из других регионов?
- Алтайский край является профицитным по количеству производимого продовольствия, и мы бы своими силами могли удовлетворить потребности всех жителей края. Но в нашем регионе мы реализуем только 30% от того, что производим, а по каким-то группам даже меньше.
Алтайский край производит 1 миллион 200 тысяч тонн муки. Регион по норме может съесть не более 300 тысяч тонн. 900 тысяч тонн вывозится за пределы края.Насчет продукции из других регионов – мы живем с вами по единым государственным законам, в едином экономическом пространстве и не можем препятствовать другим регионам. Получить преференцию на полке можно только своими конкурентными преимуществами: качество, безопасность, упаковка и др.
Если объективно посмотреть – и так, наверное, должно быть – продукция территории должна быть во всех торговых сетях, торговых точках региона. Даже врачи говорят, что продукция, произведенная в Алтайском крае, экологически чистая и для нас она полезнее. Но государство стремится создать условия конкуренции, только в этом случае экономика может развиваться, и мы препятствовать этому не можем.
Корр.: Как вы работаете с крупными торговыми сетями?
- Нам бы хотелось максимально зайти в торговые сети, пытаемся с ними работать. Мы и управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры пытаемся наши сети ориентировать прежде всего на алтайский продукт. Весь ассортимент алтайских продуктов в сетях должен присутствовать. С сетями интересно и, главное, выгодно работать.
Добавлю, что фирменная сеть наших предприятий тоже развивается. Мясопереработчики имеют уже порядка 200 своих магазинов, отделов, где они представляют свою продукцию.
Корр.: В России популярны алтайские сыры, масло, молочные продукты, крупы, мука, напитки, мед. Но раз на раз не приходится, и иногда купишь сыр отличного качества, а порой пластилин. Как вы боретесь с этими фальсифицированными продуктами?
- Роспотребнадзор ведет активную работу. Сейчас у этого ведомства в открытом доступе есть перечень предприятий, продукция которых была замечена в фальсифицировании, или, например, были известны факты замены жира на растительный, если это молочная продукция. Такая работа ведется достаточно активно, и она уже дает определенные результаты.
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Кроме того, третий год у нас функционирует рабочая группа при первом заместителе председателя правительства Александре Лукьянове по борьбе с контрафактом в пищевой продукции. На последнем заседании Роспотребнадзор сообщил, что у нас на 11% снизилось количество фальсификата молочной продукции. Это говорит о том, что рынок выравнивается.
Тем не менее факты такие еще встречаются. Недавно Усть-Калманский маслосырзавод обнаружил в одной из сетевых компаний в Барнауле свой сыр, который он не выпускает. Да и упаковка была другой, но на этикетке производителем значился Усть-Калманский маслосырзавод. С полок всю эту продукцию сняли, сообщили в орган по сертификации и Роспотребнадзор.
Для того, чтобы снизить количество таких фактов, предприятия делают брендирование, проходят регистрацию этих товарных знаков в Роспатенте. Стараются организовать расфасовку непосредственно на предприятии. Для этого приобретаются слайсеры. А нарезка может быть разной, и ее уже сложнее подделать. Потом продукция маркируется голограммами.
Мы тоже зарегистрировали товарный знак "Алтайские продукты +100 к здоровью!". Это определенный знак качества. Пока только 26 предприятий получили право размещать этот товарный знак на своей упаковке. Это позволяет наш продукт защитить от подделки.
Предприятия самостоятельно стараются отслеживать товар в торговых сетях. Специальные отделы качества существуют на каждом предприятии. Борьба идет.
Корр.: Какой процент населения в нашем аграрном регионе занят на пищевых перерабатывающих предприятиях и какая там зарплата?
- В этой сфере трудится порядка 35 тысяч человек. Зарплата растет у нас пропорционально росту производительности труда. Но тем не менее она еще не достигла тех цифр, которые должны быть в отрасли. Ведь работа эта тяжелая. Отмечу, что в разных отраслях зарплата отличается. Она разнится даже на предприятиях одной отрасли, потому что где-то выше производительность труда, кто-то производит обороты.
У нас есть предприятия, на которых заработная плата 27 тыс. руб. в среднем на предприятии, есть 22 тыс.руб., но есть, к сожалению, где и 17 тыс. руб. Этот вопрос рассматривается на всех совещаниях, которые мы проводим. Мы ведем разговор с руководителями, собственниками предприятий о том, что это недопустимо.
Корр.: Для технологического развития требуются финансовые вливания. Приходят ли к нам инвесторы в сельхозпереработку?
- Главные наши инвесторы — это те люди, которые живут и работают Алтайском крае. Меня это радует. Порядка 4 млрд руб. ежегодно инвестируется в развитие пищевых перерабатывающих предприятий. Наши производства нисколько не уступают зарубежным предприятиям и уж тем более российским.
Предприятия делают глобальные реконструкции. Среди них торговые марки "Киприно", "Алтайская буренка", "Модест". В мясопереработке это Рубцовский мясокомбинат, предприятие "Пятачок" в городе Бийске, Каменский мясокомбинат, Алтайский мясоперерабатывающий комбинат.
В зернопереработке даже старейшие предприятия, которые были построены в 30-е годы, поставили новые элеваторы. Это позволило увеличить мощность по переработке зерна для производства муки. Это и Табуны, и Коротояк, еще ряд предприятий. В Новороманово запускают цех по производству круп. В Троицке выстроено крупяное производство.
Не хочется никого обидеть. У нас действительно есть люди, которые инвестируют. И это наши люди, которые здесь давно работают. Они понимают, если не вкладывать в техническое переоснащение, сохраниться на рынке будет очень сложно. А скорее всего, невозможно.
Беседовал Сергей Зубчук.
Комментарии
Хорошая продукция стоит дорого, поэтому в связи с низкой покупательской способностью жителей края, такая продукция идет в более богатые регионы. А нас остается только неликвиды, которые в другие регионы не сплавить. Есть, правда, редкие исключения, но они столь малочислены, что могут считаться статистической погрешностью.
Тетка не дала ни одного четкого ответа на поставленные конкретные вопросы, такое впечатление, что она вообще не в теме и пытается отделаться общими фразами-штампами.
По крайней мере, я так и не понял из её словоблудия, почему у нас, в аграрном крае такие паршивые по качеству и дорогие по стоимости продукты, как она с этим борется и кого конкретно за это уже наказали (ну её то точно нужно снимать с должности за служебное несоответствие).
Во-первых. Она не ответила на вопрос, почему алтайская продукция стоит как продукция (а иногда дороже) из других регионов.
Во-вторых. Они нашли поддельный сыр. Убрали с полок, Отдали в Роспотребнадзор. А был ли найден виновник? Понес ли наказание? Или это не в интересах всех?
Цены на продукты как в Европе, а зарплаты, простите, как в .опе.
Почему? Где вся разница? Государство сжирает?
Вот в этом году закупочные цены на зерновые упали. Уменьшится ли цена на хлеб в магазинах?
Для молочного рынка 11 % снижения фальсификата - это кого то одного мелкого премелкого поймали ??? На этом рынке на фальсификате 3 миллиардера по итогам прогшлого года - достаточно намешать пальмого и растительного жира и прибыль прет, а у ВАС 11 % снижения - КАПЛЯ В МОРЕ!!!
Татьяна как папо Карло не в теме, или делает вид, доходы народа мизер, а для производителей омна наказаний нет.....