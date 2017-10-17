В пи­ще­вой и пе­ре­ра­ба­ты­ва­ю­щей про­мыш­лен­но­сти Ал­тай­ско­го края ра­бо­та­ет око­ло 2000 пред­при­я­тий, обес­пе­чи­вая про­до­воль­стви­ем не толь­ко на­се­ле­ние края, но и дру­гие российские ре­ги­о­ны. Ал­тай­ские про­дук­ты ас­со­ци­и­ру­ют­ся у по­тре­би­те­лей с пра­виль­ным пи­та­ни­ем, здо­ро­вьем и эко­ло­гич­но­стью. Как региону удается развивать эту отрасль, находить инвесторов, налаживать сотрудничество с торговыми сетями и бороться с фальсификатом, в эфире программы "Тема дня" на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказала начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина.

Корр.: Пи­ще­вой и пе­ре­р­абатывающей про­мыш­лен­ности Ал­тай­ско­го края удается со­хра­нить по­ло­жи­тель­ный тренд раз­ви­тия?

- У нас агропромышленный край, и все, что производится в поле, на ферме, направляется за пределы региона в виде готовой продукции. Сырье мы перерабатываем внутри нашей территории и стараемся предложить нашему покупателю готовые продукты: хлеб, полный ассортимент молочных и мясных продуктов.

С большим трудом, но тем не менее это удается. За последние 10 лет мы не уступили лидерство по производству муки — в Российской Федерации мы на первом месте. Мы лучшие по производству сыров и сырных продуктов. Идем практически на уровне прошедших лет по производству мяса, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий.

В прошлом году индекс промышленного производства пищевых продуктов по сравнению с предыдущим годом составил 105,3%. По итогам 8 месяцев 2017 года индекс составил 106,6%.

Конечно, чувствуется небольшое напряжение на этом рынке, потому что покупательная способность не так активно растет, как нам хотелось бы. Но наши предприятия свои объемы не снижают и прилагают все усилия, чтобы чем-то удивить избалованного потребителя: постоянно меняют ассортимент, стабильно следят за качеством и безопасностью.

Корр.: Алтайский край — аграрный регион. У нас свое молоко, мясо, колбасы. Но почему такие высокие цены на нашу продукцию?

- Любая цена складывается из всех затрат, которые заложены в производство единицы продукции. Плюс цена сельхозпроизводителя, плюс цена переработчика, дальше идут торговые наценки. Мы анализируем эту динамику в сравнении с другими регионами, и я вам хочу сказать, что в Алтайском крае сейчас самая низкая цена потребительской корзины в Сибири и одна из самых низких в Российской Федерации.

Понятие дорого или дешево — оно относительное. Все соответствует затратам, которые мы несем. Мы сегодня не можем платить дешево за продукцию сельхозпроизводителя, который работает в резко континентальном климате и несет каждый год огромные риски. Переработчик тоже должен развивать свое производство, чтобы не потерять конкурентоспособность продукции.

На наш взгляд, торговые сети делают высокую наценку. Я думаю, что она могла бы быть чуть ниже на алтайские товары. Тогда бы все наши усилия с брендированием продукции, рекламой и нашим общекраевым товарным знаком "Алтайские продукты +100 к здоровью!", в развитие которого мы тоже вкладываем огромные усилия, увенчались успехом. И, наверное, покупатель стал бы более активно голосовать за алтайский продукт, если бы у него была более конкурентная цена.

Корр.: Но покупателю не ясно, почему наша продукция продается по такой же цене, что и новосибирская или кемеровская. Наша зачастую дешевле всего на 1-2 рубля, но ведь у нее нет серьезных затрат на логистику. И почему у нас на полках магазинов так много продукции из других регионов?

- Алтайский край является профицитным по количеству производимого продовольствия, и мы бы своими силами могли удовлетворить потребности всех жителей края. Но в нашем регионе мы реализуем только 30% от того, что производим, а по каким-то группам даже меньше.

Алтайский край производит 1 миллион 200 тысяч тонн муки. Регион по норме может съесть не более 300 тысяч тонн. 900 тысяч тонн вывозится за пределы края.Насчет продукции из других регионов – мы живем с вами по единым государственным законам, в едином экономическом пространстве и не можем препятствовать другим регионам. Получить преференцию на полке можно только своими конкурентными преимуществами: качество, безопасность, упаковка и др.

Если объективно посмотреть – и так, наверное, должно быть – продукция территории должна быть во всех торговых сетях, торговых точках региона. Даже врачи говорят, что продукция, произведенная в Алтайском крае, экологически чистая и для нас она полезнее. Но государство стремится создать условия конкуренции, только в этом случае экономика может развиваться, и мы препятствовать этому не можем.

Корр.: Как вы работаете с крупными торговыми сетями?

- Нам бы хотелось максимально зайти в торговые сети, пытаемся с ними работать. Мы и управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры пытаемся наши сети ориентировать прежде всего на алтайский продукт. Весь ассортимент алтайских продуктов в сетях должен присутствовать. С сетями интересно и, главное, выгодно работать.

Добавлю, что фирменная сеть наших предприятий тоже развивается. Мясопереработчики имеют уже порядка 200 своих магазинов, отделов, где они представляют свою продукцию.

Корр.: В Рос­сии по­пуляр­ны ал­тай­ские сы­ры, мас­ло, мо­лоч­ные про­дук­ты, кру­пы, му­ка, на­пит­ки, мед. Но раз на раз не приходится, и иногда купишь сыр отличного качества, а порой пластилин. Как вы боретесь с этими фальсифицированными продуктами?

- Роспотребнадзор ведет активную работу. Сейчас у этого ведомства в открытом доступе есть перечень предприятий, продукция которых была замечена в фальсифицировании, или, например, были известны факты замены жира на растительный, если это молочная продукция. Такая работа ведется достаточно активно, и она уже дает определенные результаты.

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Кроме того, третий год у нас функционирует рабочая группа при первом заместителе председателя правительства Александре Лукьянове по борьбе с контрафактом в пищевой продукции. На последнем заседании Роспотребнадзор сообщил, что у нас на 11% снизилось количество фальсификата молочной продукции. Это говорит о том, что рынок выравнивается.

Тем не менее факты такие еще встречаются. Недавно Усть-Калманский маслосырзавод обнаружил в одной из сетевых компаний в Барнауле свой сыр, который он не выпускает. Да и упаковка была другой, но на этикетке производителем значился Усть-Калманский маслосырзавод. С полок всю эту продукцию сняли, сообщили в орган по сертификации и Роспотребнадзор.

Для того, чтобы снизить количество таких фактов, предприятия делают брендирование, проходят регистрацию этих товарных знаков в Роспатенте. Стараются организовать расфасовку непосредственно на предприятии. Для этого приобретаются слайсеры. А нарезка может быть разной, и ее уже сложнее подделать. Потом продукция маркируется голограммами.

Мы тоже зарегистрировали товарный знак "Алтайские продукты +100 к здоровью!". Это определенный знак качества. Пока только 26 предприятий получили право размещать этот товарный знак на своей упаковке. Это позволяет наш продукт защитить от подделки.

Предприятия самостоятельно стараются отслеживать товар в торговых сетях. Специальные отделы качества существуют на каждом предприятии. Борьба идет.

Корр.: Какой процент населения в нашем аграрном регионе занят на пищевых перерабатывающих предприятиях и какая там зарплата?

- В этой сфере трудится порядка 35 тысяч человек. Зарплата растет у нас пропорционально росту производительности труда. Но тем не менее она еще не достигла тех цифр, которые должны быть в отрасли. Ведь работа эта тяжелая. Отмечу, что в разных отраслях зарплата отличается. Она разнится даже на предприятиях одной отрасли, потому что где-то выше производительность труда, кто-то производит обороты.

У нас есть предприятия, на которых заработная плата 27 тыс. руб. в среднем на предприятии, есть 22 тыс.руб., но есть, к сожалению, где и 17 тыс. руб. Этот вопрос рассматривается на всех совещаниях, которые мы проводим. Мы ведем разговор с руководителями, собственниками предприятий о том, что это недопустимо.

Корр.: Для технологического развития требуются финансовые вливания. Приходят ли к нам инвесторы в сельхозпереработку?

- Главные наши инвесторы — это те люди, которые живут и работают Алтайском крае. Меня это радует. Порядка 4 млрд руб. ежегодно инвестируется в развитие пищевых перерабатывающих предприятий. Наши производства нисколько не уступают зарубежным предприятиям и уж тем более российским.

Предприятия делают глобальные реконструкции. Среди них торговые марки "Киприно", "Алтайская буренка", "Модест". В мясопереработке это Рубцовский мясокомбинат, предприятие "Пятачок" в городе Бийске, Каменский мясокомбинат, Алтайский мясоперерабатывающий комбинат.

В зернопереработке даже старейшие предприятия, которые были построены в 30-е годы, поставили новые элеваторы. Это позволило увеличить мощность по переработке зерна для производства муки. Это и Табуны, и Коротояк, еще ряд предприятий. В Новороманово запускают цех по производству круп. В Троицке выстроено крупяное производство.

Не хочется никого обидеть. У нас действительно есть люди, которые инвестируют. И это наши люди, которые здесь давно работают. Они понимают, если не вкладывать в техническое переоснащение, сохраниться на рынке будет очень сложно. А скорее всего, невозможно.

Беседовал Сергей Зубчук.