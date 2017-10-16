Фото: img.anews.com

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ подготовила ряд предложений для снижения цен на презервативы в России в рамках государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ.

Как сообщается на сайте ведомства, они направлены для рассмотрения в правительство страны во главе с Дмитрием Медведевым.

По мнению ФАС, новые правила позволят сделать презервативы намного дешевле. В ведомстве предлагают предусмотреть возможность ускоренной регистрации презервативов, ограничить размер наценки на данный вид товара в розничных сетях, обязать фармацевтов в аптеках в первую очередь предлагать покупателям более дешевые изделия, а также рассмотреть возможность размещения вендинговых аппаратов с презервативами нижней ценовой категории.

"Меры, предложенные ФАС России, направлены на снижение административных и экономических барьеров входа на соответствующий товарный рынок, что должно привести к снижению стоимости барьерных контрацептивов за счет развития конкуренции в этом сегменте", — говорится в сообщении.

Кроме того, ведомство предлагает активно пропагандировать использование презервативов на телевидении, кино, а также в социальной рекламе.