Фото: izvestiy-kamen.ru

Полиция в Алтайском крае в ночь на 16 октября вела поиски заблудившегося в лесу новосибирца, сообщают "Каменские известия".

Житель соседнего региона забуксовал в лесу на своем автомобиле. По имеющимся данным, мужчина был в гостях в Славгороде, а ночью ему позвонили по срочному вопросу, и он выехал в село Кузьминка.

При этом мужчина накинул на себя лишь легкую кофту. Заблудившись в пути, он въехал в Долганский лес, где и застрял в колее. В итоге он позвонил по номеру 102. Поиски водителя вели несколько часов. В 04:15 его удалось обнаружить и вызволить.