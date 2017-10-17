Две недели назад Amic.ru представил своим читателям список компаний-номинантов на звание лучших в этом году. Премия "Народный знак качества" стартовала 5 сентября, и сегодня набирает обороты второй, самый важный ее этап.
Ежедневно сотни читателей выбирают лучшие, по их мнению, компании Барнаула. Голосование проходит в 17 номинациях: "Ресторан года", "Фастфуд года", "Автосервис года", "Строительная компания года", "Образовательный центр года" и др. Мы специально выбрали те категории компаний, с которыми обычный человек часто сталкивается: покупает продукты, чинит автомобиль, собирается в отпуск или сменить прическу.
Проголосовать за номинанта просто: нужно лишь зайти на сайт премии, авторизоваться через одну из своих социальных сетей и сделать свой выбор.
Премия "Народный знак качества" в самом разгаре, и Amic.ru дает возможность своим читателям "подсмотреть" за ходом голосования.
В номинации "Ресторан года" принимают участие 10 заведений, которые выбрали жители Барнаула. Вот кто занимает лидирующие позиции:
- "Кинза и мята": 120 голосов
- Cafe de Lafe: 88 голосов
- "Свитер": 74 голоса
Также барнаульцы выбирают лучший автосалон года. Представляем вам лидеров недели:
- "АНТ": 91 голос
- "АлтайЕвроМоторс": 44 голоса
- "СОЮЗ": 31 голос
- "Ауди центр": 31 голос
Покупка автомобиля означает, что настало время техосмотров, ремонтов и прочих "радостей" автомобилиста. Поэтому Amic.ru предложил своим читателям выбрать автосервис года. Представляем вам лидеров недели:
- Vianor: 88 голосов
- "Авто Ювелир": 80 голосов
- "Автоопт": 31 голос
Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!
*партнеры мероприятия
Комментарии
А что в Вианоре есть какой то серьёзный сеовис? Я, как увидел огромную очередь на замену масла, так сразу и уехал.
# сервис #
За ант не корректно. Делайте отдельно митцубиси, ниссан, хундай...
50 вианоров получили 88 голосов, а один ювелир 80.. так побеждают не ант и вианор а ювелир. Или я не прав?
Соглашусь с выше сказанным. Надо делать конкретный сервис (по адресу), конкретный авто салон (по марке). А то получается например АНТ Ниссан норм, а митсуба херня, но по голосованию они все хорошие. Не корректно получается.
Народ обращается в конкретную точку. Вот конкретно и надо разделять, а не обединять.