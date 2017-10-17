Две недели назад Amic.ru представил своим читателям список компаний-номинантов на звание лучших в этом году. Премия "Народный знак качества" стартовала 5 сентября, и сегодня набирает обороты второй, самый важный ее этап.

Ежедневно сотни читателей выбирают лучшие, по их мнению, компании Барнаула. Голосование проходит в 17 номинациях: "Ресторан года", "Фастфуд года", "Автосервис года", "Строительная компания года", "Образовательный центр года" и др. Мы специально выбрали те категории компаний, с которыми обычный человек часто сталкивается: покупает продукты, чинит автомобиль, собирается в отпуск или сменить прическу.

Проголосовать за номинанта просто: нужно лишь зайти на сайт премии, авторизоваться через одну из своих социальных сетей и сделать свой выбор.

Премия "Народный знак качества" в самом разгаре, и Amic.ru дает возможность своим читателям "подсмотреть" за ходом голосования.

В номинации "Ресторан года" принимают участие 10 заведений, которые выбрали жители Барнаула. Вот кто занимает лидирующие позиции:

"Кинза и мята": 120 голосов Cafe de Lafe: 88 голосов "Свитер": 74 голоса

Также барнаульцы выбирают лучший автосалон года. Представляем вам лидеров недели:

"АНТ": 91 голос "АлтайЕвроМоторс": 44 голоса "СОЮЗ": 31 голос "Ауди центр": 31 голос

Покупка автомобиля означает, что настало время техосмотров, ремонтов и прочих "радостей" автомобилиста. Поэтому Amic.ru предложил своим читателям выбрать автосервис года. Представляем вам лидеров недели:

Vianor: 88 голосов "Авто Ювелир": 80 голосов "Автоопт": 31 голос

Второй этап премии продлится до 5 ноября. Успевайте проголосовать за любимую компанию. Премия "Народный знак качества" — нам важен каждый голос!

*партнеры мероприятия