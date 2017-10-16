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Житель Алтайского края, организовавший конную прогулку, во время которой погибла семилетняя девочка из Барнаула, предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Напомним, что трагедия произошла 14 августа в поселке Катунь. По данным следствия, обвиняемый, который не имел необходимых разрешений, организовал для семьи отдыхающих барнаульцев конную прогулку. Сопровождающим инструктором при этом был назначен несовершеннолетний.

Во время поездки на лошадях первый конь в колонне резко побежал в сторону, увлекая за собой еще две лошади с наездниками. "Женщина сошла с лошади на ходу, а семилетняя девочка в результате быстрого хода коня не удержалась в седле и получила телесные повреждения, от которых через непродолжительное время скончалась в карете скорой медицинской помощи", - уточняют обстоятельства трагического инцидента в СКР.

Молодой мужчина признал вину в полном объеме. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.