Фото: правительство Алтайского края

Более сотни новых товаров алтайских предприятий будет представлено федеральным сетям на бирже деловых контактов "АлтайПродМаркет", которая пройдет 31 октября в барнаульском ТРЦ "Арена".

О подготовке уже к третьему в истории региона подобному мероприятию в понедельник, 16 октября, рассказали начальник управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина и начальник управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Евгений Дешевых.

Татьяна Зеленина призналась, что за последний год возник профицит алтайской продукции, которой необходимо искать новые пути для реализации. Ожидается, что в деловой бирже будут участвовать представители всех крупнейших ретейлеров страны, в том числе "Ашана", "Ленты", "Пятерочки", "Магнита", "Ярче" и других. Всего направлено 119 приглашений к участию. Ожидается, что биржа позволит продвинуть алтайские товары в другие регионы страны с помощью федеральных ретейлеров.

Во время проведения предыдущей биржи деловых контактов состоялось более 850 переговоров алтайских производителей с потенциальными партнерами, подписано более 160 договоров на поставку продукции в другие регионы.

Татьяна Зеленина отметила, что на прошлых выставках алтайским производителям "удалось показать товар лицом, а рынок развивался вглубь и вширь". Начальник ведомства отметила, что на деловой бирже в этом году предприятия презентуют свои технологические разработки.

Отдельная экспозиция деловой площадки будет представлять все новинки местных производителей продуктов питания. Для предприятий края, заинтересованных в экспортных поставках, будет организована отдельная секция для обсуждения вопросов продвижения алтайской продукции с участием экспертов.

Кроме того, журналистам был презентован специальный сайт "АлтайПродМаркет", где можно узнавать все последние новости мероприятия. Как и в прошлые годы, выставка будет открыта для всех желающих.