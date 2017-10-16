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Суд в Алтайском крае вынес приговор юноше, который, еще будучи несовершеннолетним, воткнул нож в спину 33-летнему мужчине.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, само преступление было совершено ночью 9 февраля текущего года в селе Андреевка Шипуновского района.

Известно, что молодой человек, которому на тот момент было 17 лет, находился в поселке вместе со своими знакомыми. У компании произошел конфликт с местными жителями, переросший в драку.

"В ходе обоюдного причинения телесных повреждений 17-летний подросток принесенным с собой кухонным ножом нанес удар в спину 33-летнему мужчине, причинив ему тяжкие телесные повреждения", — уточняют в СКР.

Суд признал юношу виновным и приговорил его к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.