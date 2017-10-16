Фото: правительство Алтайского края
Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что впервые в истории региона консолидированный бюджет в 2018 году превысит 100 миллиардов рублей.
Как сообщает пресс-служба правительства региона, Карлин 16 октября в Москве провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, представляющими Алтайский край. В совещании приняли участие члены Совета Федерации Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты Николай Герасименко, Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Олег Быков, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев.
Как отметил Карлин, сегодня Алтайский край имеет самое солидное представительство в Государственной думе России за всю историю парламентаризма как по количественному, так и по качественному составу. По его мнению, 10 человек — это сплоченный отряд для отстаивания интересов региона на федеральном уровне.
Александр Карлин охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе как стабильную. По его мнению, темпы роста промышленного производства существенно превышают общероссийские показатели и они в три раза выше, чем в прошлом году. Глава региона также отметил, что проект регионального бюджета внесен в краевой парламент. В документе подробно расписаны параметры бюджета на следующий год и в целом на предстоящий трехлетний период.
"Мы исходили из умеренно оптимистического прогноза социально-экономического развития региона на предстоящую трехлетку. Запроектировали рост доходной и расходной части бюджета. Мы возвращаемся к более активному использованию мер бюджетного стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, обеспечиваем весь пакет социальных обязательств перед населением Алтайского края, а также ориентируемся на безусловное выполнение пакета майских указов президента в части выполнения социальных обязательств и обеспечения роста уровня заработной платы. Впервые консолидированный бюджет Алтайского края превысит уровень 100 миллиардов рублей. Для нас это качественный прорыв, раньше мы эту сумму не брали даже за ориентир", — говорится в сообщении.
Александр Карлин отметил, что дотации в 2018 году увеличатся на 5%. Речь идет о 27 миллиардах рублей, что является одним из рекордных показателей в стране в целом.
"Я убедительно прошу всех вас глубоко вникнуть в суть инициатив президента страны и решений, которые приняло правительство по их реализации. Мы получили в проекте больше, потому что мы работаем честно и ответственно. Проект федерального бюджета для Алтайского края очень справедлив и понятен. Нужно, чтобы документ был принят именно в этих параметрах. Прошу вас поддержать проект федерального бюджета, несмотря на принадлежность к той или иной фракции", — подытожил глава региона.
Комментарии
А нам то что от этих денег? Их же опять разворуют.
Уже делят?
Радостные такие!
фирмочки-прослойки для осваивания средств уже создали?
Сетлое будущее наступило. Нежданно.
Ждем новых лестниц. От вокзала речного до поворота на Бобровку.
Ключевое слово "должен". Но не обязан. "Обещать жениться не значит на самом деле жениться"(с)