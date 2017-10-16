Фото: правительство Алтайского края

Губернатор Алтайского края Александр Карлин сообщил, что впервые в истории региона консолидированный бюджет в 2018 году превысит 100 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, Карлин 16 октября в Москве провел рабочую встречу с депутатами Государственной думы и членами Совета Федерации, представляющими Алтайский край. В совещании приняли участие члены Совета Федерации Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты Николай Герасименко, Иван Лоор, Даниил Бессарабов, Валерий Елыкомов, Олег Быков, Наталья Кувшинова и Александр Терентьев.

Как отметил Карлин, сегодня Алтайский край имеет самое солидное представительство в Государственной думе России за всю историю парламентаризма как по количественному, так и по качественному составу. По его мнению, 10 человек — это сплоченный отряд для отстаивания интересов региона на федеральном уровне.

Александр Карлин охарактеризовал социально-экономическую ситуацию в регионе как стабильную. По его мнению, темпы роста промышленного производства существенно превышают общероссийские показатели и они в три раза выше, чем в прошлом году. Глава региона также отметил, что проект регионального бюджета внесен в краевой парламент. В документе подробно расписаны параметры бюджета на следующий год и в целом на предстоящий трехлетний период.

"Мы исходили из умеренно оптимистического прогноза социально-экономического развития региона на предстоящую трехлетку. Запроектировали рост доходной и расходной части бюджета. Мы возвращаемся к более активному использованию мер бюджетного стимулирования инвестиционной деятельности в регионе, обеспечиваем весь пакет социальных обязательств перед населением Алтайского края, а также ориентируемся на безусловное выполнение пакета майских указов президента в части выполнения социальных обязательств и обеспечения роста уровня заработной платы. Впервые консолидированный бюджет Алтайского края превысит уровень 100 миллиардов рублей. Для нас это качественный прорыв, раньше мы эту сумму не брали даже за ориентир", — говорится в сообщении.

Александр Карлин отметил, что дотации в 2018 году увеличатся на 5%. Речь идет о 27 миллиардах рублей, что является одним из рекордных показателей в стране в целом.

"Я убедительно прошу всех вас глубоко вникнуть в суть инициатив президента страны и решений, которые приняло правительство по их реализации. Мы получили в проекте больше, потому что мы работаем честно и ответственно. Проект федерального бюджета для Алтайского края очень справедлив и понятен. Нужно, чтобы документ был принят именно в этих параметрах. Прошу вас поддержать проект федерального бюджета, несмотря на принадлежность к той или иной фракции", — подытожил глава региона.