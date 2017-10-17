Как уберечь ребенка от ОРВИ. Советы детского врача-диетолога

Осенью дети болеют простудой, ОРЗ и ОРВИ чаще, чем летом или зимой. Всплеск заболеваемости случается, когда дети попадают в организованный коллектив — идут в школу или в детский сад. И для родителей начинается бесконечная карусель: насморк – температура – кашель – больничный на две недели. При этом универсального и 100% эффективного средства защиты от вирусов просто не существует.

Что же делать заботливым родителям, которые хотят уберечь ребенка от ОРВИ?

Ирина Игоревна Мироненко, главный внештатный врач-диетолог Алтайского края, педиатр-нутрициолог, советует:

Неукоснительно соблюдайте гигиену питьевого режима. В школе, в детском саду или в другом общественном месте ребенок должен пить воду только из индивидуальных разовых стаканчиков или бутылок. Эта простая мера профилактики предупреждает передачу патогенных микроорганизмов — бактерий и вирусов — от инфицированного ребенка к здоровому. Открытую бутылку воды используйте в течение 1-2 дней.

Давайте ребенку воду, обогащенную йодом и селеном. Чистая вода с йодом и селеном повышает резистентность организма ребенка, улучшает работу иммунной системы и предотвращает развитие острых заболеваний. При заболевании вода с йодом и селеном оказывает антиоксидантное и иммуномодулирующее действие, ускоряет выздоровление.

Если ребенок заболел, организуйте грамотный питьевой режим. Достаточное употребление воды во время болезни облегчает симптомы интоксикации (чувство усталости, головную боль, лихорадку и др.). Врачи рекомендуют больным детям при желании пить больше жидкости.

Возрастные нормы употребления воды: детям до 2 лет — не менее 1 литра, детям старше 2 лет — 1,5-2 литра. Детям до года во время ОРВИ показан дополнительный прием детской воды, которая имеет гарантированный состав микроэлементов и высокую степень очистки.

Барнаульская водяная компания предлагает всем жителям Алтайского края для профилактики ОРВИ полезную воду высшей категории качества “Легенда жизни".

“Легенда жизни” с добавлением йода, селена и фтора (19 л, 5 л, 0,7 л) — это комплексная защита здоровья взрослых и детей. Селен — природный антиоксидант, он благоприятно действует на иммунитет. Йод служит для профилактики йододефицита. Фтор укрепляет кости и эмаль зубов.

“Легенда жизни” Детская” (5 л, 1 л, 0,33 л) — специальная вода для детей с первых дней жизни. Имеет особый сбалансированный состав: обогащена йодом, полностью удовлетворяет потребности ребенка в кальции, магнии и других минералах. Не требует кипячения.

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