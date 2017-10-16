Фото: сайт Барнаула

Барнаульская мэрия рассказала, что 16 октября на пешеходной улице Мало-Тобольской высадили 26 приречных кленов. Это дерево достигает высоты 10 метров. Растет в основном в Азии, хорошо переносит зиму и прекрасно растет в городской среде.

Как сообщают в мэрии, работы выполнялись силами организации ООО "Запсибстрой".

Ранее на встрече губернатора Алтайского края Александра Карлина и главы администрации Барнаула Сергея Дугина сообщалось, что на реновацию зеленых насаждений в столице в этом году было выделено около 48 миллионов рублей. На эти средства было высажено около 1700 новых деревьев и кустарников.





