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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в стране пока не ведется речи о блокировке популярного мессенджера Telegram.

Об этом он заявил, комментируя тот факт, что суд в Москве наложил на Telegram штраф в размере 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений.

"Насколько я знаю, об этом речи не идет, собственно, никто речи и не вел", — цитирует Пескова РИА "Новости".

Напомним, ранее основатель Telegram Павел Дуров заявлял, что готов прекратить бизнес в государствах, где оказывается давление на компанию.