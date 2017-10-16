Фото: читатель "Amic.ru"

Подземный переход на Павловском тракте в Барнауле, который отремонтировали только в этом году, подвергся атаке вандалов, сообщили порталу Amic.ru читатели.

"Вандалы атаковали переход на Панфиловцев", — констатировал один из очевидцев последствий "работы" злоумышленников. Редакции он предоставил фотографии с "художествами" вандалов.

В мэрии краевой столицы порталу Amic.ru сообщили, что еще до обеда 16 октября никаких рисунков в переходе не было. Информацию о случившемся городские власти обещали уточнить.

Читайте также: Защиту от вандалов установят в ремонтируемом переходе на Павловском тракте

Напомним, что стоимость ремонта этого подземного перехода составила 1,264 миллиона рублей.