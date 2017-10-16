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Депутат Рады, лидер "Украинской добровольческой армии", которая была сформирована на основе запрещенной в РФ экстремистской организации "Правый сектор", Дмитрий Ярош заявил, что спецслужбы Украины должны способствовать развалу России при помощи исламского фактора и украинской диаспоры. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на "Апостроф".

По мнению парламентария, украинские спецслужбы должны "уделять большое внимание" попыткам развалить РФ. Он подчеркнул, что не нужно устраивать теракты и диверсии, а "надо просто качать ситуацию, используя кучу факторов". Среди них Ярош перечислил мусульманский, исламский, китайский факторы и украинскую диаспору.

Депутат полагает, что украинские спецслужбы могут создать проблемы в российской столице. "Вот куда надо бюджетные деньги украинские вбрасывать — в наши спецслужбы. В Службу внешней разведки, в ГУР то же, в СБУ. Чтобы они работали системно над этим", — заявил Ярош, отметив, что России нужно заниматься внутренними проблемами, а не Украиной.

Кроме этого, депутат добавил, что для захвата Крыма армии страны придется подключить танки и боевую авиацию.