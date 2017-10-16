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Заместитель спикера Верховного народного собрания Северной Кореи Ан Дон Чхун передал на встрече спикеру Совфеда Валентине Матвиенко обращение главы КНДР Ким Чен Ына. Об этом пишет РИА "Новости".

"Высший руководитель партии опубликовал заявление председателя госсовета, позвольте вам его передать", — произнес парламентарий при встрече.

Матвиенко пообещала внимательно изучить послание.

Парламентарий из КНДР поблагодарил спикера Совфеда за приглашение на Ассамблею Межпарламентского союза, подчеркнув, что решение провести МПС в Петербурге — это победа РФ.

Матвиенко отметила, что она искренне удовлетворена тем, что делегация смогла поучаствовать в ассамблее.

По ее словам, подобные форумы являются хорошей возможностью общаться, выражать позиции по различным вопросам. "Диалог необходим, чтобы лучше понимать друг друга", — цитирует агентство Матвиенко.

В заключение спикер отметила, что МПС — это возможность национальным делегациям обсудить двустороннее взаимодействие.