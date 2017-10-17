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Синоптики не прогнозируют осадков на территории Алтайского края во вторник, 17 октября.

Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду.

В краевой столице также без осадков, дневная температура в Барнауле составит +8…+10 градусов.

Ветер ожидается северо-восточный, 4-9 метров в секунду.