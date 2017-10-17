Фото: avito.ru

Трехкомнатную квартиру площадью 110 квадратных метров продают на Змеиногорском тракте в Барнауле за 10,5 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru

"Окна выходят на три стороны, два окна с видом на фонтан. Детская с отдельной гардеробной комнатой. Застекленная теплая лоджия с электрокамином. Два санузла с теплыми полами. Большая прихожая со встроенным шкафом", — отмечает автор объявления.

Дом находится в районе с развитой инфраструктурой. "Благоустроенный двор на закрытой охраняемой территории (детские площадки, зона барбекю, фонтан, сосны). Консьерж в доме в ежедневном режиме", — также указывает продавец.

За указанную сумму вместе с квартирой продаются кладовая в подвальном помещении этого же дома и два машино-места в подземном теплом паркинге.