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Кировская и Ярославская области вместе с Республикой Марий Эл возглавили рейтинг регионов по числу смертей от отравлений алкоголем. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение Росстата.

В Кировской области, расположившейся на первой строчке списка, было отмечено 16,7 случая на 100 тысяч человек, в Ярославской — 16,3 случая, а в Марий Эл — 16,2. В топ-5 также были включены Архангельская (15,7 случая) и Костромская (15,5) области.

Уточняется, что Росстат анализировал данные в период с января по август текущего года.

Нулевая смертность была зафиксирована в Калмыкии, Астраханской и Ростовской областях, Чечне и ряде регионов Дальнего Востока — Магаданской и Сахалинской областях, в Хабаровском крае.

В среднем по стране показатель смертности составил 4,7 случая на 100 тысяч человек. Подчеркивается, что он стал ниже, чем за аналогичный период 2016 года (5,9 случая).

Агентство напоминает, что ранее Роспотребнадзор составил список самых пьющих регионов. Его лидером стала Магаданская область, где показатель потребления в минувшем году превысил 14 литров чистого спирта на душу населения. Возглавили список также Москвы, Сахалинская область и Коми (свыше 13 литров).