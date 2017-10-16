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Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет каких-либо решений по объявлению амнистии из-за 100-летия Октябрьской революции. При этом он заверил, что все поступающие в Кремль предложения рассмотрят, передает РИА "Новости".

"Никаких решений на этот счет не принималось. Если какие-то предложения поступили, они будут рассмотрены на предмет их целесообразности", — цитирует агентство ответ Пескова на просьбу прокомментировать предложение Совета по правам человека (СПЧ).

Ранее глава СПЧ при президенте России Михаил Федотов сообщил, что передал в администрацию главы государства концепцию административной и уголовной амнистии к 100-летию революции. Он отметил, что под уголовную амнистию попали бы тысячи человек, однако она будет меньше, чем предыдущая.