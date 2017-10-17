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Россия полностью перейдет на выдачу электронных ПТС с 1 июля 2018 года

, ИА "Амител"
Разработкой и внедрением этой системы занимается корпорация "Ростех"
Фото: pravo.moe
 
Россия полностью перейдет на выдачу электронных паспортов транспортных средств (ПТС) с 1 июля 2018 года, сообщает "Российская газета". 
 
Отечественные и иностранные автопроизводители, работающие в РФ, начнут заносить сведения о новых автомобилях в систему электронных ПТС уже с нового года, но на полный переход к такой модели потребуется чуть больше времени, поэтому и названа дата 1 июля.
 
Внедрять эту систему будет госкорпорация "Ростех". Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов уверен, что нововведение существенно изменит систему регистрации и учета автотранспорта.
 
"Система станет более оперативной и удобной как для собственников машин, так и для регистрирующих органов и других служб", — подчеркивает он, уточнив, что, согласно выкладкам корпорации, уже в первом полугодии 2018-го электронные ПТС получат порядка 500 тысяч автомобилей.
 
Что касается уже существующих бумажных ПТС, то обязательного перевода их в цифровой формат с 1 июля 2018 года пока не предусмотрено.
Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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