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Генпрокуратура России не нашла оснований для вмешательства в ситуацию с картиной Алексея Учителя "Матильда" по запросу депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на официальный Telegram-канал ведомства.

В сообщении сказано, что ведомство провело проверку обращений "о возможных нарушениях законодательства при производстве указанной кинокартины", в том числе Поклонской, но не нашло оснований для вмешательства органов прокуратуры.

Генпрокуратура не выявила нарушений закона при выделении Фондом кино субсидии для финансирования картины, а также при выдаче "Матильде" Минкультуры РФ прокатного удостоверения. Кроме этого, подчеркнули в ведомстве, экспертный совет при Министерстве культуры и специалисты Санкт-Петербургского университета исследовали содержание ленты и не нашли обстоятельств, которые мешают выходу "Матильды" в прокат.

Проверка МВД РФ с участием психологов и лингвистов показала, что в "трейлере фильма нет признаков возбуждения ненависти либо вражды и оскорбления чувств верующих, которые влекут уголовную ответственность".

Агентство напоминает, что фильм Учителя посвящен судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Лента выйдет в российский прокат 26 октября. Ранее представители общественного движения "Царский крест" назвали картину антироссийской и антирелигиозной провокацией, а Поклонская попросила Генпрокуратуру проверить картину и призвала отозвать выданное фильму прокатное удостоверение. Депутат утверждала, что специалисты и ученые провели комплексную экспертизу материалов фильма, показавшую, что созданный в "Матильде" образ не соответствует образу канонизированного РПЦ императора Николая II.