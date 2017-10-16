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Очевидцы рассказали о смертельном ДТП, которое произошло вечером в столице Алтайского края. Запись появилась в паблике Barnaul 22 во "ВКонтакте" около 19:30 в понедельник, 16 октября.

По словам свидетелей происшествия, водитель, находившийся за рулем Toyota Corolla, сбил двух человек на пешеходном переходе. Один из пострадавших скончался на месте от полученных повреждений. Второго пешехода пытались спасти приехавшие на место медики.

"Лобовое стекло у машины просто в щепки разлетелось", — делится подробностями один из участников сообщества.

О гибели обоих пешеходов информирует сообщество "ДНД "Дорожный Патруль" Барнаул".

Также один из свидетелей отметил, что водитель и пассажир иномарки находились в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.