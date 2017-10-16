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Российский вице-премьер Аркадий Дворкович считает, что порог беспошлинной интернет-торговли в стране не нужно снижать ниже 200 евро. Об этом пишет РИА "Новости".

По словам Дворковича, сейчас в правительстве проводятся разные расчеты. По ощущениям вице-премьера, ниже 200 евро снижать нужды нет, так как и при этом уровне будет получен бюджетный эффект, прогнозируемый Министерством финансов.

"Я считаю, что ниже 200 пока нет никакого смысла", — цитирует его слова агентство.

"Лучше в рамках ЕврАзЭС, конечно. Это идеально, если все одновременно", — добавил Дворкович, отметив, что в Белоруссии порог ниже — равен 22 евро, а в Казахстане — около 500 евро. Он считает, что странам необходимо найти золотую середину, причем скоординированно.