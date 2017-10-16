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Прощание с актером театра и кино Дмитрием Марьяновым, скончавшимся в воскресенье, 15 октября, должно будет состояться 18 октября. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на агента артиста.

Напомним, Марьянов умер, предположительно, из-за оторвавшегося тромба. Актеру было 47 лет. Его друзья сообщили, что Марьянов потерял сознание на даче в Подмосковье, ему вызвали скорую помощь, которая не приехала "по техническим причинам". Актера отвезли на частной машине в больницу, однако медики оказались бессильны. Сейчас эти данные проверяют Росздравнадзор и следователи.

По словам собеседницы агентства, прощание должно пройти в Центральном доме кинематографистов, однако точная информация появится позднее.

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Марьянов известен в первую очередь по главной роли в картине "Выше радуги". Также он входил в состав труппы театра "Ленком", играл в спектаклях "Юнона и Авось", "Безумный день, или Женитьба Фигаро". Актер сотрудничал с "Квартетом-И", исполнял роли в лентах "День радио", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…", "Черный город" и других.