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Актер театра и кино, народный артист СССР Армен Джигарханян находится на лечении, его состояние оценивается как средней тяжести. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в 57-й горбольнице Москвы.

Собеседница подтвердила, что артист находится в медучреждении. "Температура у него нормальная, состояние средней тяжести", — цитирует агентство источник.

По ее словам, артист поступил в больницу 10 октября. Его состояние "более-менее стабильное".

Агентство пишет, что официальный представитель супруги актера Ирина Мазур обратилась в прокуратуру с просьбой проверить законность действий сотрудников больницы. Жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская заявила, что ничего не знает о состоянии мужа.

По словам Мазур, актер поступил в больницу частным образом, без документов и попросил никому не рассказывать о состоянии его здоровья, в том числе супруге. При этом официальная справочная больницы такую информацию предоставляет, добавила она.

Джигарханян снимался в таких картинах, как "Новые приключения неуловимых", "Здравствуйте, я Ваша тетя!", "Собака на сене", "Короли и капуста", "Место встречи изменить нельзя", "Тегеран-43" и многих других.