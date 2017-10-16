Фото: russia-now.com

Правительство Турции приняло решение продлить режим чрезвычайного положения в стране еще на три месяца, заявил вице-премьер страны Бекир Боздаг по итогам заседания кабинета министров в понедельник.

Ранее в понедельник продлить режим ЧП рекомендовал совет национальной безопасности Турции, заседание которого прошло под председательством президента страны Тайипа Эрдогана.

"Правительство приняло решение продлить режим ЧП в стране еще на три месяца. Оно направлено на утверждение в парламент", — сказал Боздаг журналистам.

Режим ЧП был введен в Турции после попытки переворота в июле 2016 года сроком на три месяца. Он четыре раза продлевался на трехмесячный срок решением правительства, одобренным парламентом. Турецкая оппозиция, а также ряд лидеров ЕС критиковали продление режима ЧП, так как это, по их мнению, угрожает правам и свободам граждан страны.