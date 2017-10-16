Фото: imotor.su

Специалисты известного автомобильного клуба ADAC из ФРГ протестировали российский седан LADA Vesta, который начали продавать в Германии несколько месяцев назад. Об этом пишет Life со ссылкой на сайт клуба.

Эксперты оценивали автомобиль по качеству кузова, комфортабельности салона, удобству посадки и высадки пассажиров и водителя, работе двигателя, ходовой части, безопасности, экологичности и другим качествам. В итоге отечественное авто было удостоено оценки лишь в 3,4 балла. Специалисты из Германии остались недовольны качеством сборки седана, отделкой салона и очень малым количеством систем безопасности.

Кроме этого, они отметили, что по цене LADA Vesta можно купить Volkswagen Polo, однако последний является более качественной машиной.

Издание отмечает, что за LADA Vesta на немецком рынке требуют 12,74–13,74 тысячи евро, а за Volkswagen Polo — 12,975 тысячи евро.