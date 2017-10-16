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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил о задержании членов украинской группировки, которая причастна к гибели ополченца Арсена Павлова, известного по прозвищу Моторола. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Донецкое агентство новостей.

По словам Захарченко, скоро МВД республики сделает заявление о ходе расследования гибели Моторолы. Также он добавил, что задержаны все причастные к его гибели, кроме одного человека. "По этому поводу будет делать заявление глава МВД республики", — цитирует агентство его главы ДНР.

Напомним, Павлов погиб 16 октября прошлого года в собственном доме из-за сработавшей в лифте бомбы.