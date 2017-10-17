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Шойгу заявил о скором завершении операции в Сирии

, ИА "Амител"
Министр обороны отметил, что также обсудить борьбу с терроризмом и ситуацию в регионе нужно Израилю и России

Фото: polytika.ru

Операция против террористов в Сирии подходит к концу. Соответствующее заявление сделал глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства Израиля Авигдором Либерманом, пишет РИА Новости.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — отметил министр.

На переговорах Шойгу также подчеркнул, что Израилю и РФ, кроме вопросов военного и военно-технического сотрудничества, нужно обсудить борьбу с терроризмом и ситуацию в регионе.

"В условиях усиления террористической активности в мире требуется сплоченность международного сообщества в борьбе с этим злом", — цитирует агентство заявление главы Минобороны.

По словам Шойгу, переговоры помогут странам лучше понять друг друга, а также помогут укреплению отношений между израильскими и российскими вооруженными силами.

Кроме этого, он поблагодарил коллегу из Израиля за участие в шестой Московской конференции по международной безопасности. По словам министра, на ее полях прошел конструктивный диалог по актуальным вопросам региональной безопасности.

В заключение Шойгу выразил надежду, что увидит Либермана на очередной Московской конференции в апреле 2018 года, и пообещал направить ему приглашение.

По оценке главы российского военного ведомства, Московская конференция стала традиционной площадкой, где происходит "откровенный обмен мнениями по широкому кругу международных проблем".

Рабочая поездка Шойгу в Израиль продлится два дня.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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