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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров после судебного решения о штрафе заявил, что в течение нескольких дней собирается выбрать команду юристов, которые займутся делом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на "ВКонтакте".

Дуров отметил в сообщении, что ищет юристов, у которых есть "максимальны опыт в подобного рода делах".

Напомним, ранее в понедельник, 16 октября, стало известно, что мировой суд №383 Мещанского района российской столицы оштрафовал мессенджер Telegram на 800 тысяч рублей за то, что он отказывается предоставить ФСБ данные для декодирования сообщений.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в тот же день добавил, что Telegram пока не будет заблокирован в РФ.