Фото: avito.ru

Житель Новочерскасска в Ростовской области разместил в сети объявление о продаже белого "волшебного" кота за 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет "Федеральное агентство новостей".

Уточняется, что объявление появилось на сайте 14 октября. Пользователи сразу обратили внимание на слишком высокую цену, которую хозяин оправдал тем, что его кот не простой, а волшебный. Также он описал и другие положительные качества питомца.

"Продаю уникального и единственного в своем роде беленького, игручего, ласкового красавчика", — цитирует издание сообщение.

Автор добавляет, что может сделать документы, и подчеркивает, что торговаться не собирается.

В чем именно заключается волшебство котенка, не уточняется.