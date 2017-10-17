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Украинцы за год из магазинов розничной торговли украли товаров на сумму свыше 1 миллиарда гривен. В стране был украден каждый 20-й товар, пишет RT со ссылкой на ZN.UA.

В сообщении уточняется, что преимущественно кражи совершает молодежь, которая "таким образом самоутверждается, куражится". При этом воруют также и вполне респектабельные граждане. Однако чаще всего кражи совершают те, у кого нет денег на питание.

По данным компании Axis и некоммерческого партнёрства представителей розничных сетей, обычно крадут небольшие товары (приборы для бриться, одежду, обувь).

Из еды популярностью у воров пользуются сыр, колбаса, овощи и водка.

Подчеркивается, что внутренние кражи так же популярны, как и внешние.

На воровство покупателей приходится 33,3% всех потерь ритейлеров, а на похищение товаров сотрудниками — 32,9%. При этом 26,1% прибыли теряется в следствие административных ошибок, еще 7,6% — из-за мошенничества поставщиков.