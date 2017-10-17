Фото: myproxy4u.com

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что расследование о так называемом "вмешательстве РФ" в выборы главы Соединенных Штатов в минувшем году нужно закончить. Об этом сообщила "Лента.ру" со ссылкой на Reuters.

Президент США заявил, что никакого сговора не было, а история является оправданием для демократов, проигравших выборы.

Также Трамп подчеркнул, что американцы уже "по горло сыты" данным делом. При этом он отметил, что не будет увольнять спецпрокурора Роберта Мюллера, курирующего расследование.

Напомним, РФ не раз обвиняли во вмешательстве в президентские выборы в Штатах. Журналисты и чиновники в США заявляли, что "хакеры из России" якобы похитили корреспонденцию Демократической партии и опубликовали ее в сети, а также пытались проникнуть в электронную систему подсчета голосов. В Москве данные заявления категорически отвергают.