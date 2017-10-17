Фото: youtube.com

Женщина-боксер из Швеции Микаэла Лаурен поцеловала свою соперницу — норвежскую спортсменку Сесилию Брекхус во время дуэли взглядов перед боем. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой на опубликованный на YouTube-канале Boxing Channel ролик.

Отмечается, что 41-летняя швейцарская спортсмена поцеловала 36-летнюю чемпионку в губы. Брекхус на это ответила пощечиной, однако затем рассмеялась.

Издание добавляет, что бой за мировые титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской организации (WBO) во втором полусреднем весе пройдет в субботу, 21 октября, в Стокке (Норвегия). Всеми титулами в данный момент владеет норвежская женщина-боксер.