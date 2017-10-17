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59-летний американец Стивен Пирус, проживающий в штате Висконсин, который, по версии следствия, убил супругу и взорвал свой дом, собирался жениться на россиянке. Об этом пишет РИА "Новости", ссылаясь на NBC и судебные документы.

Уточняется, что преступление произошло в августе в городе Мадисон. По данным следствия, Пирус застрелил жену, затем открыл бытовой газ в подвале и взорвал дом, чтобы скрыть следы преступления. Полиция нашла тело и установила, что женщина скончалась насильственной смертью, после чего американца арестовали и обвинили в убийстве, поджоге и опасном поведении. На допросе мужчина заявил, что его жена сама попросила убить ее, поскольку страдала от депрессии.

Согласно материалам полиции, во время обысков и изучения переписок американца следователи нашли откровенные снимки россиянки Ольги, а также сообщения, в которых она обсуждала с Пирусом ее переезд в Штаты и будущую свадьбу. В сообщении сказано, что женщина была в Висконсине два года назад, вероятно, тогда она и познакомилась с американцем. Вернуться обратно россиянке мешали проблемы с визой.

Очередные слушания по делу должны состояться 1 ноября.