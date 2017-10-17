Фото: avtomotospec.ru

На дорогах столицы Алтайского края утром во вторник, 17 октября, образовались заторы в шесть баллов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Пробки".

Наиболее сложная ситуация наблюдается на Павловском тракте, где пробка растянулась от кольцевого пересечения с Малахова до проспекта Строителей. Скорость движения авто на данном участке не превышает 7-10 километров в час.

Также заторы наблюдаются на нескольких отрезках улицы Малахова (в районе пересечения с улицами Петра Сухова и Антона Петрова), на перекрестках улицы Попова с проспектом Космонавтов и Павловским трактом, на проспекте Ленина, включая пересечение с улицей Северо-Западной, на улице Советской Армии и двух участках проспекта Строителей (пересечение с улицей Челюскинцев и проспектом Красноармейским).

Отметим, что в городе произошло одно ДТП: автомобили столкнулись на перекрестке Красноармейский - Партизанская.

Кроме этого, на улице Малахова рядом с пересечением с улицей Власихинской все еще временно перекрыто движение.