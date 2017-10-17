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В Москве во вторник, 17 октября, пройдет презентация издательских проектов Алтайского края. Мероприятие запланировано в рамках Дней культуры региона, пишет пресс-служба правительства Алтайского края.

Уточняется, что жителям и гостям российской столицы в магазине "Москва" представят девятитомное собрание сочинений Василия Шукшина, шеститомное собрание сочинений Георгия Гребенщикова и двухтомник Валерия Золотухина. Кроме этого, состоится презентация книг из серии "Алтай. Судьба. Эпоха" — "Алексей Скурлатов", "Михаил Калашников", "Герман Титов", "Иван Пырьев", "Митрополит Макарий", "Валерий Золотухин".

В сообщении сказано, что в презентации примут участие глава региона Александр Карлин, внучка Шукшина Анна, актриса театра и кино Ирина Линдт и Иван Золотухин, а также заведующий отделом наследия Рерихов музея Востока Владимир Росов и ветераны космических войск РФ.

Среди покупателей алтайских изданий организуют лотерею, в которой они смогут выиграть алтайский мед и пряники, а также травяные бальзамы.

Напомним, что Дни культуры Алтайского края проходят в российской столице с 16 по 19 октября.