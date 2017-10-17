Фото: АСТ-54
Следователи проводят проверку по факту поножовщины в Новосибирске, которую устроили 33-летний мужчина и 18-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.
Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером 14 октября текущего года в одной из квартир дома по улице Крылова. Молодой человек и мужчина поссорились и начали атаковать друг друга ножами. В итоге от полученных ранений юноша скончался, а его противника госпитализировали в больницу.
В паблике "Инцидент Новосибирск" уточняется, что оба новосибирца были абсолютно голыми. Выживший мужчина, несмотря на обильное кровотечение, смог спуститься на первый этаж к консьержке, которая и вызвала полицию и скорую помощь.
"Лента.ру" добавляет, что 33-летний мужчина является владельцем квартиры, в которой произошла потасовка. Подчеркивается, что пострадавший был ранен в шею и допросить его пока нет возможности, так как он находится в состоянии шока.
Комментарии
Судя по видео не только голые но и трезвые что собственно наталкивает на другую мысль
О педики чо творят, то в Барнауле один другого замочит и ноутбук украдет, то в Новосибе фехтовальщики.
не могли определиться, кто будет пассивом)
Да хоть бы и пьяные. Нормальный мужик не будет с другим мужиком бухать в голом виде. Даже в бане когда мужики бухают, прикрывают простыней гениталии.
Содомиты..... уже рядом
Вот что значит опыт, замочил бывалый молодого. Мастерство не прогомосячишь.
милые браняцца - тока тешацца?))
Педики страшные люди. Делайте выводы латентные, а то свяжитесь, думаете что он романтик, чувствительный, нежный как женщина, а он ПЕДИК, и в ножиком вас в шею из-за сильных чуйств.
Подружитесь с гомосеком, захотите с ним больше не общаться, а он вас зарежет за предательство.
Не зря в советское время лечили педиков.
С головой не дружат.