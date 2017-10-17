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Следователи проводят проверку по факту поножовщины в Новосибирске, которую устроили 33-летний мужчина и 18-летний молодой человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по области.

Предварительно установлено, что инцидент произошел вечером 14 октября текущего года в одной из квартир дома по улице Крылова. Молодой человек и мужчина поссорились и начали атаковать друг друга ножами. В итоге от полученных ранений юноша скончался, а его противника госпитализировали в больницу.

В паблике "Инцидент Новосибирск" уточняется, что оба новосибирца были абсолютно голыми. Выживший мужчина, несмотря на обильное кровотечение, смог спуститься на первый этаж к консьержке, которая и вызвала полицию и скорую помощь.

"Лента.ру" добавляет, что 33-летний мужчина является владельцем квартиры, в которой произошла потасовка. Подчеркивается, что пострадавший был ранен в шею и допросить его пока нет возможности, так как он находится в состоянии шока.