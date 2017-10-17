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Северная Корея поддерживает идею полного запрета ядерного оружия, однако будет сохранять свой арсенал до тех пор, пока им обладают Соединенные Штаты. Такое заявление сделал заместитель постпреда КНДР при ООН Ким Ин Рен, отметив, что ядерная война "может начаться в любой момент", пишет РИА "Новости".

Во время выступления на заседании комитета Генассамблеи ООН по разоружению он высказался в поддержку Конвенции о полном запрете ядерного оружия, которая была принята в июле. Также дипломат заявил, что против документа выступает Вашингтон.

"КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия и усилия по денуклеаризации всего мира. Однако пока США, которые упорно угрожают и шантажируют КНДР ядерным оружием, отрицают договор о запрете ядерного оружия, КНДР не примкнет к соглашению", — цитирует агентство заявление Ким Ин Рена.

По его словам, наличие у Пхеньяна ядерного оружия и баллистических ракет — это "оправданная мера по самозащите". Представитель Северной Кореи отметил, что ни одна мировая страна "не подвергалась такой крайней и прямой ядерной угрозе со стороны США так долго". Ким Ин Рен добавил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической точки, поэтому ядерная война может начаться в любой момент.

"Пока враждебная линия и ядерная угроза со стороны США не будут полностью искоренены, мы никогда и ни при каких обстоятельствах не будем вести переговоры по нашему ядерному оружию и баллистическим ракетам и никогда даже на дюйм не отступим от выбранного нами пути", — подчеркнул представитель КНДР. Дипломат отметил, что страна в 2017 году "прошла финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь обладает "разными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет".

"Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал представитель КНДР.