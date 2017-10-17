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Позолоченные купола установили на храм Архангела Михаила в поселке Новосиликатном в Барнауле, сообщили в пресс-центре городской администрации.

Каждый из трех куполов имеет диаметр три метра. "Всего на храме будет восемь куполов, диаметр самого большого составляет 7,1 метра, остальных – по четыре метра", — уточняют в мэрии.



Прихожане уже могут попасть в нижний храм через центральное крыльцо и боковые лестницы. Официальное открытие нижнего храма, по словам настоятеля, отца Игоря, запланировано на следующее лето.

Сейчас же основные службы проходят в часовне краевой клинической больницы имени Юрия Эрдмана, которая находится неподалеку. В строящемся же храме служат молебны.