Фото: galleryhip.com
Подробности чудовищной аварии, в результате которой погибли два пешехода, сообщила барнаульская полиция.
Напомним, что двое мужчин погибли в результате ДТП, которое произошло накануне вечером на улице Трактовой.
Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus GS300, допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода.
"В результате ДТП пешеходы: мужчина 1971 года рождения и мужчина 1990 года рождения скончались на месте происшествия", — констатируют в полиции.
В рамках разбирательства правоохранители установили, что водитель Lexus не имеет права управления автомобилем, и, более того, он был пьян. В отношении него составлен административный материал.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.
Комментарии
Рвать алкаводятлов на мелкие кусочки длительное время и транслировать он-лайн. Может быть кому-то будет неповадно садиться бухим за руль.
В отношении него составлен административный материал.
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Какой "административный материал" !? Он двух человек убил!
шли там где не положено !!! плохо !!!
Про пьяного водилу понятно. А вот зачем пешеходы то так навстречу смерти переходили? Ну неужели инстинкт самосохранения уснул?
Рвакой и палачакой готов стать ?
17.10.2017 10:19
БЛАТНОЙ 2017
а вдоль трактовой вообще где-то идти можно кроме как про проезжей части к тем предприятиям, что там находятся.
БЛАТНОЙ 2017 , переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Прочти в внимательно.
Это случилось на пешеходном переходе, что за фальсификация фактов, все кто граждане ехавшие на общественном транспорте сторону п. Новосиликатный и обратно, видели осколки на пешеходном переходе, а мужчин пострадавших при наезде автомобиля откинуло от пешеходного перехода. Почему в нашей стране нет справедливости? СМИ врут. Лучше бы вообще не писали, чем фальсифицировать данные. и еще до боли "смешно"- "административный материал" - здесь должны квалифицировать уже уголовное дело, в соответствии с ч. 4 статьи 264 УК РФ. наезд на пешехода повлекшее смерть. Если бы был один, то еще бы можно врать, но когда двое идут это уже....
Ну все, вот за то, что пьян был - ответит правами. А люди погибли. Может еще штраф заплатит.
старожил
17.10.2017 10:19
БЛАТНОЙ 2017
а вдоль трактовой вообще где-то идти можно кроме как про проезжей части к тем предприятиям, что там находятся.-ВСЕ ВОПРОСЫ К ГАИ И АДМИНИСТРАЦИИ
17.10.2017 10:38
Luore
БЛАТНОЙ 2017 , переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Прочти в внимательно. ПРОЧИТАЛ ТЕПЕРЬ ВЫ -переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. !!!
17.10.2017 10:38
Luore
БЛАТНОЙ 2017 , переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. Прочти в внимательно. ПРОЧИТАЛ ТЕПЕРЬ ВЫ -переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода. !!!
Известная девушка на Змеиногорском на пешеходном на красный убила бабулю, отскочила без последствий, а здесь сразу застолбили - что вне перехода...
Да сынуля какого нибудь полицая или чиновника. Нормальный человек без прав ещё и бухим ездить не будет.
Давеча новость была что на короле, и на переходе, щяс уже на лексусу, и вне перехода. Сходится одно- был пьян. Но это адм. штраф!
17.10.2017 11:01
- гость -
для того чтобы ездить бухим без прав, да и просто чтобы быть ненормальным, вовсе не обязательно быть сынулей какого-нибудь полицая или чиновника
11:35, только поездка будет до первого экипажа ДПС.