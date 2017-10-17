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Подробности чудовищной аварии, в результате которой погибли два пешехода, сообщила барнаульская полиция.

Напомним, что двое мужчин погибли в результате ДТП, которое произошло накануне вечером на улице Трактовой.

Согласно предварительным данным, водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем Lexus GS300, допустил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть в неустановленном месте недалеко от нерегулируемого пешеходного перехода.

"В результате ДТП пешеходы: мужчина 1971 года рождения и мужчина 1990 года рождения скончались на месте происшествия", — констатируют в полиции.

В рамках разбирательства правоохранители установили, что водитель Lexus не имеет права управления автомобилем, и, более того, он был пьян. В отношении него составлен административный материал.

Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства трагедии.